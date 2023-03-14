Президент США и премьер Британии обсудили дальнейшую военную поддержку Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели встречу в Сан-Диего, во время которой обсудили дальнейшую поддержку Украины, а также угрозы со стороны Китая.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении указывается, что лидеры стран обменялись мнениями по ряду глобальных вызовов, включая угрозы со стороны КНР. Они выразили уверенность в необходимости стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Также лидеры подчеркнули свою приверженность дальнейшей помощи Украине в ее противостоянии российские агрессии. В частности, Байден и Сунак согласились с необходимостью оказывать Киеву военную, экономическую и гуманитарную помощь. Президент США и премьер Великобритании подчеркнули важность проведения дальнейших экономических мер по увеличению давления на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

Глава Британского правительства также подчеркнул, что он будет работать вместе с союзниками для преодоления экономических последствий российской агрессии.

"Высшим приоритетом Британии является предоставление военной помощи Украине. Их безопасность — это наша безопасность, и мы пойдем дальше, чтобы укрепить нашу устойчивость", — отметил глава британского правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что в скором времени планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако он точно не сказал, когда именно.

Кроме того, ранее информировали, что китайский лидер Си Цзиньпин планирует впервые с начала полномасштабного российского вторжения провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, где он встретится с диктатором Владимиром Путиным.

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