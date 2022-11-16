Президент США и премьер Британии обсудили "коллективный ответ" на ракетный удар по Польше

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился 16 ноября с президентом США Джо Байденом и лидерами НАТО на экстренной встрече на Бали в рамках G20 по падению российских ракет в Польше, в результате чего погибли люди.

Об этом пишет The Sun.

Лидеры G7 и НАТО осудили атаки России на украинские города 15 ноября, ставшие самыми массовыми с начала широкомасштабного вторжения РФ.

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"Мы осуждаем варварские ракетные атаки, которые Россия совершила во вторник по украинским городам и гражданской инфраструктуре", – говорится в заявлении.

Они также пообещали помочь с расследованием Польшей падения ракеты у границы с Украиной и будут "поддерживать тесную связь, чтобы определить следующие шаги в ходе расследования".

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины и украинского народа перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также нашу неизменную готовность привлечь Россию к ответственности за ее дерзкие нападения на украинские общины, даже когда G20 собирается для решения более широких последствий война. Мы все выражаем соболезнования семьям погибших в Польше и Украине", — говорится в совместном заявлении лидеров G7.

В Польше упали российские ракеты

Во вторник, 15 ноября, во время массированной атаки Украины Россией на территории Польши упали российские ракеты. То, что это действительно ракеты производства РФ подтвердил польский МИД, вызвавший посла страны-террориста.

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Инцидент произошел в Люблинском воеводстве в селе Пшеводуве в шести километрах от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

В связи с инцидентом в Польше созвали комитет министров из-за попадания российских ракет, повысили боеготовность военных, президент Польши Анджей Дуда экстренно переговорил с президентами США и Украины, а сегодня, 16 ноября, созывает местное СНБО.

Польский лидер дал брифинг по поводу инцидента с ракетами. По его словам, "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету". Дуда предупредил, что польские войска и Североатлантиный альянс находятся в готовности.

Президент Украины Владимир Зеленский после срочного телефонного разговора с Анжеем Дудой заявил, что они обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Зеленский подчеркнул, что Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России – террористки.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. Он призвал дождаться завершения расследования инцидента.

Россия традиционно свою причастность к инциденту отрицает.

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