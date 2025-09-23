- Дата публикации
Президент Турции рассказал, верит ли он в скорое окончание войны в Украине
Он выразил сомнение в возможности Европы долгое время оказывать Киеву экономическую помощь.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не верит в скорейшее окончание войны в Украине.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
«Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость», — сказал Эрдоган.
Он также выразил мнение, что Европа не сможет долго оказывать экономическую помощь Украине, а сама страна не способна конкурировать с Россией в экономическом плане.
«Мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться», — отметил президент Турции.
Ранее сообщалось, что война РФ против Украины представляет угрозу как региональной, так и глобальной безопасности, отметил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Мы ранее информировали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и диктатор Путин еще не готовы к личной встрече.