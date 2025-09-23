Президент Турции рассказал, верит ли он в скорое окончание войны в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не верит в скорейшее окончание войны в Украине.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость», — сказал Эрдоган.

Реклама

Он также выразил мнение, что Европа не сможет долго оказывать экономическую помощь Украине, а сама страна не способна конкурировать с Россией в экономическом плане.

«Мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться», — отметил президент Турции.

Ранее сообщалось, что война РФ против Украины представляет угрозу как региональной, так и глобальной безопасности, отметил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Мы ранее информировали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и диктатор Путин еще не готовы к личной встрече.