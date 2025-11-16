ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
83
Время на прочтение
2 мин

Президент Украины поздравил медийщиков с профессиональным праздником, которые, несмотря на войну, информируют людей о событиях

Президент поздравил всех медийщиков с праздником, которые несмотря на войну держат пульс событий.

Автор публикации
Наталия Магдык
Микрофоны

Микрофоны

Президент Украины Владимир Зеленской поздравил всех работников радио, телевидения и связи, отметив критически важную роль этой отрасли во время полномасштабной войны.

Об этом говорится в его обращении в официальном Telegram.

В обращении глава государства подчеркнул, что именно благодаря специалистам связи, теле- и радиовещания украинцы всегда могут получить информацию и поддерживать контакт с близкими, даже несмотря на обстрелы и разрушения инфраструктуры.

«Сегодня день людей, которые при любых условиях сохраняют Украину на связи и в эфире. Что бы ни происходило, у наших людей всегда есть возможность получить нужную информацию, поговорить с родными. Где бы украинцы ни находились, и даже на временно оккупированной территории, всегда есть возможность узнать реальную картину и быть вместе со всеми».

Президент поблагодарил работников, которые продолжают выполнять свою работу в районах боевых действий, часто рискуя собственной жизнью.

«Спасибо за смелость каждому, кто работает в районах боевых действий. Спасибо за неравнодушие всем, кто помогает защите Украины, наших людей, нашей независимости. Поздравляю всех причастных с Днем радио, телевидения и связи».

Глава государства также почтил память медийщиков, погибших из-за российской агрессии.

«И всегда будем чтить память о каждом и каждой, чьи жизни были забраны Россией. Вечная и светлая память нашим погибшим медийщикам».

Напомним, ранее мы писали о том, что в TSN.ua погиб выпускающий редакторДмитрий Бендиков.

Дата публикации
Количество просмотров
83
