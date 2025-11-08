Президент Украины сделал заявление относительно воздушной обороны страны - детали

Президент Украины Владимир Зеленской / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна работает над закупкой дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot у США, чтобы усилить защиту территории от ракетных и дроновых атак.

Об этом говорится в его сообщении в Telegram.

«Продолжаются восстановительные работы после ночного удара. Массированный был удар, много баллистики — не менее 25 баллистических ракет было, также были аэробаллистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников различных типов. Очень наглый, во многом удар демонстративный.

За эту ночь украинские Силы обороны обезвредили более 400 дронов, это существенный результат подразделений беспилотных систем, армий.

