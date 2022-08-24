Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будут ли вводить санкции против букмекера 1xBet

Вчера во время итогового брифинга после Саммита Крымской платформы Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю ввести санкции против всего бизнеса, который связан с Россией.

Так он ответил на вопрос журналиста УНН относительно работы пророссийского букмекера 1xBet, которому до сих пор не аннулировали лицензию в Украине.

"Есть конкретное поручение ввести санкции и разобраться со всем российским бизнесом, который работал в Украине: законно, незаконно, кто за ним стоит и тому подобное (...) такое поручение премьер-министр получил. Я знаю, что там есть решение комплексе, большой список из тех или иных компаний. Мне все равно чем они занимаются, нас интересует только их корни. Кто за этими компаниями стоит", - сообщил Владимир Зеленский.