Президент Украины встретился с Джорджей Мелони: что обсуждали

Зеленский подчеркнул, что только Путин заинтересован в продолжении войны, в то время как другие страны стремятся к стабильности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которой стороны обсудили совместные шаги по завершению войны и достижению справедливого и устойчивого мира.

Соответствующее сообщение он обнародовал в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что только Путин заинтересован в продолжении войны, в то время как другие страны стремятся к стабильности. Поэтому, по его словам, важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать ее позиции в сотрудничестве с союзниками – европейскими государствами и США.

"Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности", – подчеркнул президент.

Зеленский также поблагодарил Италию за неизменную поддержку и партнерство в борьбе за мир и безопасность в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 2 марта, прибыл на саммит по Украине, который проходит в Лондоне.