- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 1 мин
Президент Украины встретится в Париже с европейскими лидерами для "сверки часов"
Зеленские и европейские лидеры обсудят будущее безопасности. Советник ОП Подоляк раскрыл детали переговоров и роль Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретится в Париже с европейскими лидерами для «сверки часов».
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.
«Президент Украины встретится в Париже с фон дер Ляен, Рютте, Мерцом, Стармером для „сверки часов“ во время интенсивных обсуждений гарантий безопасности для Украины. А точнее гарантий безопасности Европы на восточной границе», — написал он.
Подоляк отметил, что есть два параллельных процесса. Первый — ситуативная попытка остановить войну, в которой главную роль играют Соединенные Штаты и лично Дональд Трамп. Второй — конструирование послевоенной архитектуры Европы. Там знают свои слабости: у европейцев есть дефицит оружия и не могут без США наложить эффективные санкции на Индию и Китай. Но ЕС взял на себя милитарное сдерживание России — на базе ВСУ, украинских ракетно-дроновых технологий, возможно, с участием европейского контингента.
Украина выступает активным модератором в этих процессах. Постоянное ежедневное общение с партнерами по глобальной и континентальной безопасности…», — резюмировал советник руководителя ОП.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о новом подходе к гарантиям безопасности для Украины и объяснил, как США и ЕС будут обеспечивать поддержку.