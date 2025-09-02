ТСН в социальных сетях

Президент Украины встретится в Париже с европейскими лидерами для "сверки часов"

Зеленские и европейские лидеры обсудят будущее безопасности. Советник ОП Подоляк раскрыл детали переговоров и роль Украины.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский встретится в Париже с европейскими лидерами для «сверки часов».

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

«Президент Украины встретится в Париже с фон дер Ляен, Рютте, Мерцом, Стармером для „сверки часов“ во время интенсивных обсуждений гарантий безопасности для Украины. А точнее гарантий безопасности Европы на восточной границе», — написал он.

Подоляк отметил, что есть два параллельных процесса. Первый — ситуативная попытка остановить войну, в которой главную роль играют Соединенные Штаты и лично Дональд Трамп. Второй — конструирование послевоенной архитектуры Европы. Там знают свои слабости: у европейцев есть дефицит оружия и не могут без США наложить эффективные санкции на Индию и Китай. Но ЕС взял на себя милитарное сдерживание России — на базе ВСУ, украинских ракетно-дроновых технологий, возможно, с участием европейского контингента.

Украина выступает активным модератором в этих процессах. Постоянное ежедневное общение с партнерами по глобальной и континентальной безопасности…», — резюмировал советник руководителя ОП.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о новом подходе к гарантиям безопасности для Украины и объяснил, как США и ЕС будут обеспечивать поддержку.

