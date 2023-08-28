Президент Венгрии призвала Зеленского к переговорам с Россией

В Будапеште однозначно осуждают российскую агрессию против Украины и понимают желание украинской власти оградить страну от оккупантов.

Президент Венгрии Каталина Новак призвала своего украинского коллегу Владимира Зеленского к переговорам с российскими агрессорами по окончании войны, потому что она не видит решения вопроса военным путем.

Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Index.

Она заявила, что в Будапеште однозначно осуждают российскую агрессию против Украины и понимают желание украинских властей оградить страну от оккупантов.

"Эта война длится уже полтора года, и я не вижу ни одного военного решения, которое привело бы к устойчивому миру в долгосрочной перспективе. Поэтому надо садиться за стол переговоров! Это твердое мнение я высказала Зеленскому как публично, так и частно", — заявила она .

Новак заявила, что Венгрия готова участвовать в любом мероприятии, которое приближает прекращение войны в Украине, а если переговоры состоятся, то Венгрия также будет участвовать в них.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Венгрия готова быть посредником в мирных переговорах.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ и основатель "Утро февраля" Илья Пономарев заявил, что в переговорах Украины с РФ заинтересована прежде всего Москва, потому что она проиграет "драку".

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