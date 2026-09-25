Президент Венгрии сделал неожиданное заявление о войне в Украине

Андраш Бака / © Associated Press

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Президент Венгрии Андраш Бака заявил, что сегодня Украина борется за сохранение своей независимости так же, как венгры в 1956 году во время антикоммунистического восстания против просоветского режима.

Об этом он сказал во время выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Бака напомнил, что после восстания 1956-го многие страны открыли свои двери для венгров, вынужденных бежать с родины. По его словам, нынешняя ситуация Украины имеет схожие черты.

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По его словам, Венгрия поддерживает право Украины на самооборону, суверенитет и территориальную целостность в пределах международно-признанных границ, а также право украинцев самостоятельно определять свое будущее.

Бака провел параллель с событиями 1956, когда венгры восстали против просоветского режима.

«Сегодня Украина борется за сохранение своей независимости. Венгрия осуждает полномасштабную наступательную войну России, нарушающую Устав ООН и международное право. Свобода, за которую в 1956 году боролись венгры, — это та самая свобода, которую сегодня мы должны защищать и для украинцев», — заявил президент.

В то же время он подчеркнул, что Венгрия хотела бы завершения войны по дипломатическому пути. Однако, по его мнению, для продолжительного мира необходимо уважать суверенитет Украины.

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«Если насильственный захват территорий станет общепринятым способом разрешения споров, у каждой меньшей страны будет основания для беспокойства относительно своего будущего», — сказал Бака.

Отношения Венгрии и Украины

Будапешт отказалась от участия в «Карпатской восьмерке». Премьер-министр Петер Мадяр сравнил ее с сельским футболом. По его словам, добавлять его страну в международные инициативы без ее согласия — неприемлемо.

Глава МИД Андрей Сибига назвал эти заявления «безосновательно конфронтационными». Министра удивил отказ Будапешта от участия в саммите и запрет правительства Мадяра строить нефтехранилища для Украины на своей территории.

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