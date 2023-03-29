Президент Венгрии заявила, что Россия должна вывести свои войска из Украины

Она отметила, что необходим мирный план, который не будет означать победу России в войне.

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что она поддерживает мирный план для Украины, предусматривающий вывод российских войск с территории Украины.

Об этом она заявила на пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару, сообщает HVG.

Новак отметила, что необходим мирный план, который не будет означать победу России в войне.

"Нам нужен мирный план, который не влечет за собой победы для России, в то же время предполагает справедливые и реалистичные цели", – сказала она.

Кроме того, Новак поблагодарила президента Турции Эрдогана за посредническую роль между Украиной и Россией.

"Конечная цель – это мир, который требует общей воли, и нужно делать все для предотвращения эскалации войны. Нужно унять, а не усиливать напряженность, а воюющие стороны должны сесть за стол переговоров, и нужен мирный план", – добавила Новак.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венгрии заявили, что не будут арестовывать российского диктатора Владимира Путина, если посетит страну. В правительстве Орбана заявили, что для этого якобы нет законных оснований.

Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия отказалась участвовать в совместной закупке 1 млн. боеприпасов для Украины по плану ЕС.

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