Президент внес кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны Украины

Михаил Федоров / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Михаила Федорова министром обороны Украины.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Решение принято после того, как 13 января Верховная Рада проголосовала за увольнение Федорова с должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации. За соответствующее постановление проголосовали 270 народных депутатов.

Как пояснил глава государства, кандидатура Федорова связана с необходимостью радикальной технологизации Вооруженных сил Украины. Зеленский отметил результаты работы эксглавы Минцифры в сфере цифровизации и развития оборонных технологий, в частности производства беспилотников, объемы которого, по словам президента, превысили 1000 единиц в сутки.

В то же время действующему министру обороны Денису Шмыгалю президент предложил новую должность – вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.