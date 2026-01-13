- Дата публикации
Президент внес кандидатуру Михаила Федорова на должность министра обороны Украины
Президент Владимир Зеленский предложил Михаила Федорова на должность министра обороны после его увольнения из правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Михаила Федорова министром обороны Украины.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Решение принято после того, как 13 января Верховная Рада проголосовала за увольнение Федорова с должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации. За соответствующее постановление проголосовали 270 народных депутатов.
Как пояснил глава государства, кандидатура Федорова связана с необходимостью радикальной технологизации Вооруженных сил Украины. Зеленский отметил результаты работы эксглавы Минцифры в сфере цифровизации и развития оборонных технологий, в частности производства беспилотников, объемы которого, по словам президента, превысили 1000 единиц в сутки.
В то же время действующему министру обороны Денису Шмыгалю президент предложил новую должность – вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.