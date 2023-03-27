Президент встретился с британским актером и послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом

Во время визита в Украину Орландо Блум посетил Киев и Ирпень, а также село Демидов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с британским актером, послом доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блумом.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Во встрече также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, советник – уполномоченная Президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук и команда ЮНИСЕФ во главе с главой представительства фонда в Украине Муратом Шахиным.

Как посол доброй воли, ЮНИСЕФ Орландо Блум поддержит проекты по оказанию гуманитарной помощи и восстановлению объектов инфраструктуры, ориентированные на обеспечение интересов украинских детей. Среди приоритетов также развитие системы семейного ухода за детьми, лишенными родительской опеки, развитие инфраструктуры для раннего детского развития, а также создание молодежных проектов и стартапов.

Во время визита в Украину Орландо Блум посетил Киев и Ирпень, а также село Демидов, где увидел страшные последствия войны, которая уже более года продолжается в нашей стране. На встрече с главой государства он подчеркнул, что поражен смелостью и стойкостью украинцев, несмотря на войну, остаются сильными.

Президент поблагодарил Орландо Блума за визит в Украину и за его деятельность в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

«Спасибо за ваш визит, который является важным месседжем. Для нас важно то, что мир знает, что происходит в Украине во время войны. Конечно, спасибо за ту помощь, которую вы оказываете непосредственно детям», – сказал Глава государства.

Президент отметил важность создания безопасной атмосферы для украинских детей – как для тех, кто находится в Украине, так и для тех, кто был вынужден покинуть нашу страну из-за войны.

Владимир Зеленский отметил особую важность развития в Украине семейных форм воспитания, ведь эта реформа является одним из приоритетов нашего государства.

Президент также поблагодарил ЮНИСЕФ за предоставление ноутбуков украинским детским учреждениям. Владимир Зеленский предложил ужесточить эту программу информационной кампанией с участием Орландо Блума.

Кроме того, глава государства призвал ЮНИСЕФ направить усилия на обеспечение украинских школ бомбоубежищами.

«Конечно, обеспечение школ бомбоубежищами – большой вызов. Во время войны материальная поддержка таких инициатив имеет для нас особую важность, ведь мы сосредотачиваем все усилия на обороне нашего государства», – сказал Владимир Зеленский.

Орландо Блум рассказал, что он посетил одну из школ Ирпеня, которая оборудована бомбоубежищем. По его словам, такие проекты важны для ЮНИСЕФ.

Участники встречи также обсудили возвращение украинских детей, которых оккупанты депортировали в Россию. Глава государства призвал ЮНИСЕФ помочь Украине в решении этого вопроса.

Напомним, что звезда Голливуда Орландо Блум во время своего визита в Украину успел не только пообщаться с украинскими детьми. Сотрудники Укрзализныци устроили для актера своеобразный тест на украинца.

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