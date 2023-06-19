Президент ЮАР подытожил переговоры "миротворческой миссии" с Зеленским и Путиным: "Есть основания для оптимизма"

В частности, в предложении "мирной" инициативы есть призывы к деэскалации боевых действий.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса подытожил свои недавние визиты в Украину и страну-агрессору России. По его словам, "мирные" предложения делегации будут рассмотрены обеими сторонами.

Об этом сообщили на официальной странице президента ЮАР.

"Мы представили предложение из десяти пунктов, которое, по нашему мнению, как африканских лидеров, может способствовать разным усилиям, которые прилагают разные стороны для прекращения войны", — говорится в сообщении.

К слову, кроме Рамафосы в состав миссии вошли президенты Сенегала, Коморских островов, Замбии и Южной Африки, а также премьер-министр Египта и посланники Республики Конго и Уганды. По его словам, лидеры этих стран подтвердили, что суверенитет государств "следует уважать в соответствии с принципами Устава ООН", а потому они " подчеркнули настоятельную потребность обеспечить безопасность обеих наций" (Украина и РФ — Ред.).

Предложения стран Африки

Отмечается, что в предложения так называемой "Африканской мирной инициативы" включены призывы к деэскалации боевых действий и к срочному началу переговоров; за освобождение военнопленных и возвращение детей; для усиления гуманитарной поддержки; и чтобы усилия по реконструкции были приоритетными.

"Одним из ключевых достижений Мирной "миссии" стал положительный прием, полученный нами с обеих сторон, который мы сочли обнадеживающим и дающий основания для оптимизма относительно того, что предложения будут рассмотрены", — подчеркнул Рамафоса.

По его словам, российское вторжение не далеко " от реалий нашей страны". К слову, войну РФ в Украине он называет "конфликтом", который " оказывает реальное влияние на африканские страны и экономику". Ведь обе страны, в частности, являются основными поставщиками зерна и производителями удобрений, предназначенных для африканских рынков. А потому одним из пунктов "мирного предложения" является открытие движения зерна через Черное море для попадания на мировые рынки.

Кроме того, отмечает лидер ЮАР, "нужно сделать все, чтобы прекратить боевые действия, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы, ранения, перемещение и разрушение".



"Мы отметили президентам Украины и России, что, хотя мы взялись за эту миссию как члены международного сообщества, преданные развитию мира, мы как африканский континент также имеем материальный интерес к разрешению конфликта", — добавляет президент ЮАР.

Члены делегации подчеркивают, что "этот конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и дипломатическими средствами".

Президент ЮАР отметил, что эта инициатива имеет историческое значение, поскольку африканские лидеры впервые отправляются с "миротворческой" миссией за пределы континента.

"Жертва человеческих жизней, масштабные разрушения и волна эффекта, который они имели на мировую экономику, означают, что ни одна страна не была защищена. Конфликт повлек за собой нестабильность, ускорил гуманитарный кризис и всколыхнул уязвимые экономики", — отметил он.

Рамафоса сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин договорились о дальнейших переговорах после первого визита. Взаимодействие с обеими сторонами и представителями стран Африки будет продолжаться.

"Миротворческая миссия" Африки

Президенты ЮАР Сирил Рамафоса и Сенегала Маки Салл прибыли в Украину 16 июня, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и представить свой "мирный план" по урегулированию развязанной войны. Цель миссии — "важность шагов к достижению мира и поощрение сторон к согласованию на дипломатическом процессе переговоров".

"Мирный план", в частности, предусматривает: вывод российских войск и вывод российского тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановление исполнения ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и ослабление санкций.

К слову, в тот день российские оккупанты атаковали Киевщину "Калибрамы" и "Кинжалами". Впрочем, представители ЮАР отрицали террористический обстрел со стороны армии РФ. Так, Винсент Магвенья написал на своей странице в Сети, "как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов".

В Еврокомиссии заявили, что не будут поддерживать мирный план африканских лидеров, если он будет предусматривать заморозку войны в Украине. Поскольку для устойчивого мира агрессорша Россия должна полностью вывести свои войска со всех украинских территорий.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что визит в Киев африканских лидеров был призван прежде всего помешать аресту президента государства-агрессорки Владимира Путина. По его словам, их "мирный план" "включает некоторые опции, касающиеся, например, вывода российских войск", но не они являются главными.

17 июня делегация края Африки прибыла в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что африканская делегация во время посещения России и Украины имела возможность увидеть, кто действительно стремится к миру.

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