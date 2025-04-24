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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Президент ЮАР сделал заявление о территориальных уступках Украины

Президент ЮАР считает дипломатию единственным путем к миру.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Сирил Рамафоса

Сирил Рамафоса. / © Associated Press

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса считает, что территориальные уступки Украины могут быть "предпосылкой мира".

Об этом он сказал во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает РБК.Украина .

"Представительница NPR (СМИ - Ред.) спросила, готова ли Украина отказаться от некоторых территорий. Это то, что мы считаем одной из предпосылок. Но мы должны фокусироваться на желании, готовности Украины идти к безусловному прекращению огня. Именно такое прекращение может произвести соответствующий тон для продолжения переговоров", - подчеркнул он.

По его словам, прекращение огня "должно стать ключевым ингредиентом в процессе переговорном". Единственный путь к миру – через дипломатию, считает политик.

Рамафоса заявил, что ЮАР "глубоко обеспокоена" войной Украины, гибелью гражданских лиц и повреждением критически важной инфраструктуры.

Напомним, американский вице-президент Джей Ди Вэнс высказались о территориальном обмене между Украиной и Россией в рамках мирного соглашения.

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