Президент ЮАР сделал заявление о территориальных уступках Украины

Сирил Рамафоса. / © Associated Press

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Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса считает, что территориальные уступки Украины могут быть "предпосылкой мира".

Об этом он сказал во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает РБК.Украина .

"Представительница NPR (СМИ - Ред.) спросила, готова ли Украина отказаться от некоторых территорий. Это то, что мы считаем одной из предпосылок. Но мы должны фокусироваться на желании, готовности Украины идти к безусловному прекращению огня. Именно такое прекращение может произвести соответствующий тон для продолжения переговоров", - подчеркнул он.

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По его словам, прекращение огня "должно стать ключевым ингредиентом в процессе переговорном". Единственный путь к миру – через дипломатию, считает политик.

Рамафоса заявил, что ЮАР "глубоко обеспокоена" войной Украины, гибелью гражданских лиц и повреждением критически важной инфраструктуры.

Напомним, американский вице-президент Джей Ди Вэнс высказались о территориальном обмене между Украиной и Россией в рамках мирного соглашения.

Дата публикации 10:51, 23.04.25 Количество просмотров 544 Уважаемые, вам сказано "нет"! Загородный разнес заявления США о "российском Крыме"