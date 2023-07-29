Президент ЮАР в Кремле призвал Путина возобновить "зерновую сделку"

Перед тем, как встретиться с Путиным, представители африканских стран были на встрече с президентом Зеленским.

"Мы сказали тогда, что мы, возможно, единственная группа, которая может разговаривать с обеими сторонами, и Вы сами это подтвердили", - заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

Об этом пишет Кремль.

"И в тот момент, когда мы слушали Ваше выступление сегодня, когда Вы реагировали на некоторые элементы наших предложений, мы вот что отметили. В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков. И мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то «дары» для Африканского континента. Мы, конечно, понимаем, что Вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определёнными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – добиться каких-то поставок такого характера", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Африканский Союз призывает диктатора Путина возобновить "зерновое соглашение" при посредничестве ООН.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве обороны Великобритании заявили, что срыв "зернового соглашения" и российская блокада Черного моря усугубят ситуацию с продовольствием в Африке.

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