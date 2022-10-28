Президент Южной Кореи объяснил, почему его страна не снабжает оружие Украине

Южная Корея не хочет портить отношения с Россией по экономическим и политическим причинам

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил в пятницу, что Сеул не поставлял Украине никакого летального оружия после того, как президент России Владимир Путин заявил, что такое решение разрушит их двусторонние отношения.

Об этом сообщает Reuters.

Путин сделал это замечание на конференции в Москве в четверг, заявив, что именно Запад "виновен в разжигании войны в Украине".

«Мы были солидарны с международным сообществом по мирной гуманитарной помощи Украине, при этом не предоставляли никакого летального оружия, но это в любом случае это наше суверенное право», — сказал Юн журналистам.

Союзник США, Южная Корея утверждала, что не будет оказывать Украине летальную помощь, и пыталась избегать конфронтации с Россией как по экономическим причинам, так и из-за влияния, которое Москва оказывает на Северную Корею.

"Мы прилагаем усилия, чтобы поддерживать мирные, добрые отношения с каждой страной мира, включая Россию", — добавил Юн.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР устроила артиллерийскую канонаду у границы с Южной Кореей.

Также мы ранее информировали, что Северная Корея запустила пролетевшую над территорией Японии баллистическую ракету.

Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую прямо над Японией

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