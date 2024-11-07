"Президент забыл о ценностях": политтехнолог озвучил, что Украине придется предлагать Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп ценит бизнес-соглашения, его не интересуют демократические ценности. Так что Украине придется предлагать ему экономически выгодные условия и сделки.

Такое мнение политтехнолог Дмитрий Васильев высказал в эфире "Киев24".

"Трамп – это человек, который любит бизнес-соглашения. Очевидно, что он будет исходить из выгоды для себя, любимого, прежде всего. Потому что Америка для него – это вторично. Американский народ – это третье. И все остальное – это производные от этих трех позиций. Поэтому он будет учитывать разные выгодные условия. Он их будет предлагать либо самостоятельно, либо будет слышать интересные условия", – высказал мнение Васильев.

Он считает, что сейчас и президенту Украины Владимиру Зеленскому, и всем командам – военным, экономическим, которые должны отработать для прямого общения главы государства с президентом США – "нужно предложить несколько протоколов, несколько папок соглашений".

"Мы должны понимать, что пришел тот президент, который о ценностях либо забыл, либо не знает. Его интересуют сделки, деньги, экономика. Ценности демократии, свободного демократического мира – эти слова мы должны пока забыть", – объяснил политтехнолог.

Поэтому, отметил он, Киеву следует предлагать США экономически выгодные условия, связанные не только с Украиной, но и с регионом. Это то, что указано в четвертом пункте украинского Плана победы.

"И пятый пункт – когда войска Украины, которые могут тактически подменять американцев в Европе – это тоже выгодное предложение, которое президент может подсветить своему народу", – указал эксперт.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, советники Трампа выдвинули разные версии плана окончания войны в Украине. Один из них предполагает отказ от НАТО; замораживание линии фронта и создание демилитаризованной зоны; оставление России захваченных территорий; поставки оружия от США для сдерживания будущего нападения.

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