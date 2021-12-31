Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Президент Зеленский назначил руководителя ДБР: что о нем известно

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Президент Зеленский назначил руководителя ДБР: что о нем известно

Государственное бюро расследований

Алексей Сухачев родился в Харькове в 1978 году.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря назначил на пост главы ДБР Алексея Сухачева, который до этого занимал должность исполняющего обязанности руководителя ведомства.

Об этом говорится в указе главы государства.

"Назначить Сухачева Алексея Александровича Директором Государственного бюро расследований сроком пять лет", — говорится в указе президента.

Что известно об Алексее Сухачеве

Алексей Сухачев родился в Харькове в 1978 году. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности: "Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность".

  • Заслуженный юрист.
  • С 2000 г. начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.
  • В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.
  • В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

Читайте также:

ДБР провели обыски у соратников Порошенко в рамках производства о госизмене | Новости Украины

ДБР провели обыски у соратников Порошенко в рамках производства о госизмене | Новости Украины
Следующая публикация