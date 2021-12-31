Президент Зеленский назначил руководителя ДБР: что о нем известно

Алексей Сухачев родился в Харькове в 1978 году.
Президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря назначил на пост главы ДБР Алексея Сухачева, который до этого занимал должность исполняющего обязанности руководителя ведомства.
Об этом говорится в указе главы государства.
"Назначить Сухачева Алексея Александровича Директором Государственного бюро расследований сроком пять лет", — говорится в указе президента.
Что известно об Алексее Сухачеве
Алексей Сухачев родился в Харькове в 1978 году. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".
Доктор юридических наук, защитил диссертацию по специальности: "Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность".
- Заслуженный юрист.
- С 2000 г. начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.
- В течение 2017-2019 годов работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.
- В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.
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