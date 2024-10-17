Президент Зеленский назвал важный фактор для завершения войны

Приглашение Украины в НАТО будет иметь решающее значение и станет одним из главных аргументов для прекращения войны, начатой РФ

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Европейского совета.

Такое решение, подчеркивает глава государства, покажет "неизбежность европейской интеграции Украины и неоспоримый путь демократии".

"Приглашение укрепит наши дипломатические позиции и станет одним из главных аргументов в пользу прекращения войны", – высказался Зеленский.

По словам президента, Москва на протяжении десятилетий использовала геополитическую неопределенность из-за того, что Украина не была членом НАТО.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал План победы Зеленского. Североатлантический альянс принял его к сведению, но нужно обсудить немало политических и военных аспектов относительно него.

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