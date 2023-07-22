Президент Зеленский провел телефонный разговор с Генсеком НАТО: о чем шла речь

Стороны обсудили дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО, сложившуюся ситуацию в Черном море и риски, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram 22 июля, он рассказал, что обсуждали.

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита Альянса, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО. Поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности", – написал президент.

Зеленский также добавил, что они определили первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и функционирования черноморского "зернового коридора".

Напомним, в сенате США представлен проект резолюции в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке полное видео " Интервью с Зеленским: о войне, НАТО, оружии и Украине после войны ".

Читайте также: