Президента Литвы порадовало заявление Трампа о том, что Путин сошел с ума

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс / © Associated Press

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Президент Литвы Гитанас Науседа назвал "сильным и адекватным" заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что "фюрер" РФ Владимир Путин "с ума сошел".

Об этом сообщает Delfi.

"Это сильное заявление. Это абсолютно адекватное заявление. Нам это было ясно задолго до этого. Что ж, президент пришел к такому выводу, и, судя по всему, Путин в последнее время предоставил для этого множество оснований", – заявил Науседа.

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По его словам, последними массированными ударами по Украине "Путин настраивает против себя весь мир и, безусловно, заслуживает гораздо более жестких санкций".

"Очень надеюсь, что коллеги в Евросоюзе поймут, что 17 пакет санкций - это всего лишь сигнал. Мы должны подготовить 18 пакет санкций, который действительно станет коктейлем Молотова", - подчеркнул литовский лидер.

Впрочем, отмечает Науседа, пока нельзя гарантировать, что такие жесткие заявления Трампа приведут к тому, что Вашингтон таки примет более жесткие меры для давления на Россию.

"Я не могу этого гарантировать, потому что не могу оценивать планы президента Трампа. Просто в некоторых случаях он реагирует резко, в других случаях мы можем иногда пожимать плечами и удивляться, почему вдруг такой положительный тон", – добавил Науседа.

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Кроме того, заявил президент Литвы, мол, обсуждение об ужесточении санкций против Кремля, “уже надоели, скорее нужные действия”.

Напомним, после массированного удара президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Путин "совершенно сошел с ума" и без каких-либо причин обстреливает Украину. Американский лидер также допустил возможность введения дополнительных санкций против России из-за ее обстрелов украинских городов.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что диктатор РФ Владимир Путин использует новые массированные удары по Украине как составляющую многовекторной стратегии, направленной на подрыв морального духа украинцев, пытается показать, что готов и дальше воевать, считают эксперты.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп осознал, что президент России Владимир Путин врал назад о своей готовности к миру в войне против Украины.

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Дата публикации 17:53, 26.05.25 Количество просмотров 33 Путин доигрался! "Друг"-Трамп в шоке и перешел к действиям с партнерами! Историческое решение!