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Президента Словакии возмутили заявления венгерского премьера Мадяра: что известно о новом скандале
Президент Словакии обвинил нового венгерского премьера в неопытности.
Словацкий президент Словакии Петер Пеллегрини возмутил заявление венгерского премьера Петера Мадяра за его заявления относительно Словакии.
Об этом сообщило издание Dennik N.
Пеллегрини выразил обеспокоенность словами Мадяра о том, что «Венгрия граничит сама с собой». Кроме того, президенту не понравилось, что венгерский премьер называет Словакию «Фельвидеком».
Заметим, это историческое название, которое венгры использовали для северных регионов Венгерского королевства. Сегодня эта территория охватывает преимущественно современную Словакию и часть украинского Закарпатья.
«Это не хорошая риторика», — сказал Пеллегрини.
Он подчеркнул, что хочет содействовать успокоению словацко-венгерских отношений. Впрочем, заявления от новой власти этому не способствуют. В то же время Пеллегрини подчеркнул, что рассматривает слова Мадяра скорее как следствие политической неопытности, а не целенаправленная попытка вызвать напряжение между Братиславой и Будапештом.
По мнению Пеллегрини, дискуссия по поводу словацко-венгерских отношений должна перейти от эмоциональных высказываний к практическим темам и конкретным аргументам.
Напомним, ранее одна фраза Мадяра также вызвала скандал в отношениях со Словакией. Премьер во время Дня единства заявил, что Венгрия — «единственная страна в мире, которая соседствует сама с собой».
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выступил с возражениями и назвал заявление Мадяра «абсурдным» и «отрицанием истории».