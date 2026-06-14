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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Президента Словакии возмутили заявления венгерского премьера Мадяра: что известно о новом скандале

Президент Словакии обвинил нового венгерского премьера в неопытности.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Петер Мадяр.

Петер Мадяр. / © Associated Press

Словацкий президент Словакии Петер Пеллегрини возмутил заявление венгерского премьера Петера Мадяра за его заявления относительно Словакии.

Об этом сообщило издание Dennik N.

Пеллегрини выразил обеспокоенность словами Мадяра о том, что «Венгрия граничит сама с собой». Кроме того, президенту не понравилось, что венгерский премьер называет Словакию «Фельвидеком».

Заметим, это историческое название, которое венгры использовали для северных регионов Венгерского королевства. Сегодня эта территория охватывает преимущественно современную Словакию и часть украинского Закарпатья.

«Это не хорошая риторика», — сказал Пеллегрини.

Он подчеркнул, что хочет содействовать успокоению словацко-венгерских отношений. Впрочем, заявления от новой власти этому не способствуют. В то же время Пеллегрини подчеркнул, что рассматривает слова Мадяра скорее как следствие политической неопытности, а не целенаправленная попытка вызвать напряжение между Братиславой и Будапештом.

По мнению Пеллегрини, дискуссия по поводу словацко-венгерских отношений должна перейти от эмоциональных высказываний к практическим темам и конкретным аргументам.

Напомним, ранее одна фраза Мадяра также вызвала скандал в отношениях со Словакией. Премьер во время Дня единства заявил, что Венгрия — «единственная страна в мире, которая соседствует сама с собой».

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выступил с возражениями и назвал заявление Мадяра «абсурдным» и «отрицанием истории».

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Дата публикации
Количество просмотров
417
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