"Президентами рождаются": Лукашенко подумал, кто мог бы возглавить Беларусь после него

Так называемый "президент" говорит, что не может назвать кого-либо конкретного.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подумал о том, кто мог бы возглавить Беларусь после него.

Своими мыслями он поделился, выступая перед студентами одного из Белорусских вузов.

"Не хочу никого обидеть, не хочу себя здесь поднять. Помните, я говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет основных моментов, свойств и качеств президента, то ты даже не лезь в эту сферу" .

Лукашенко признался, что не может посоветовать какого-нибудь конкретного человека. Впрочем, главное, отмечает "президент", это опыт.

"Честно, я не знаю. Но все они, кто в виду, обладают уникальными качествами. Уникальны. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я подумал: вот если бы в одном человеке эти качества сочетать, уникальный был бы человек и идеальным был бы президент", – поделился Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко призвал белорусов готовиться к новому президенту. Мол, он не вечен. Он добавил, что главная задача его президентства – не допустить конфликта в стране, "чтобы эта инфекция не перенеслась на нас".

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