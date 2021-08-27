Президентская минута молчания и приспущенные флаги: как в США почтили память погибших американских военных

Президентская минута молчания и приспущенные флаги: как в США почтили память погибших американских военных

Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями.

Президент США Джо Байден объявил минуту молчания в память о погибших в результате серии взрывов вблизи аэропорта Кабула.

Об этом он сказал, выступая с обращением к нации в Белом доме.

"Я прошу вас присоединиться ко мне в минуту молчания в память о военных и гражданских, отдавших свой последний долг", — заявил Байден.

"Благослови нас всех Бог, храни наши войска и всех тех, кто охраняет Америку", — добавил американский лидер после минуты молчания.

Заметим, что государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле. Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия и всюду в США.

Напомним, что ранее Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ.

После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.

Заметим, что:

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