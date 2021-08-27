Президентская минута молчания и приспущенные флаги: как в США почтили память погибших американских военных

Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями.
Президент США Джо Байден объявил минуту молчания в память о погибших в результате серии взрывов вблизи аэропорта Кабула.
Об этом он сказал, выступая с обращением к нации в Белом доме.
"Я прошу вас присоединиться ко мне в минуту молчания в память о военных и гражданских, отдавших свой последний долг", — заявил Байден.
"Благослови нас всех Бог, храни наши войска и всех тех, кто охраняет Америку", — добавил американский лидер после минуты молчания.
Заметим, что государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле. Флаги будут приспущены над всеми общественными зданиями и военными базами в округе Колумбия и всюду в США.
Напомним, что ранее Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ.
После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.
Заметим, что:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло несколько взрывов.
- По данным местных СМИ, число пострадавших после взрывов возросло до 90 человек.
- Среди погибших есть 12 американских военных.
- " Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
- Угроза от аэропорта Кабула заставила афганцев хлынуть на границы: тысячи людей ждут на раскаленном солнце.
- Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал ускорить эвакуацию