Президентские выборы-2024: кого украинцы хотят видеть в списках и за кого готовы голосовать

Президентские выборы-2024: кого украинцы хотят видеть в списках и за кого готовы голосовать

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 45% украинцев не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Больше всего на предстоящих президентских выборах в 2024 году хотели бы видеть в списках В. Зеленского (34%) и Ю. Тимошенко (22%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Кроме того Ю.Бойко хотели бы видеть в списках 20% избирателей, П. Порошенко — 18%, В. Гройсмана — 15%, И. Смешко — 14%, 10% - Е. Мураева.

В свою очередь антирейтинг возглавляет П.Порошенко: 45% украицев не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Ю.Бойко, 32% — Ю. Тимошенко, 27% - В. Зеленского, 24% — О. Ляшко, каждый шестой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Тягнибока и Е. Мураева.

Между тем моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко — 61% против 39%, в паре Зеленский-Бойко — 66% против 34%.

О том, чем недовольны украинцы и как теперь зеленая властная команда пытается удержать свои рейтинги - в нашем материале.

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