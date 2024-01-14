Президентские выборы на Тайване: Китай отреагировал заявлением о "неизбежном воссоединении"

На Тайване прошли выборы президента. Лидерство получил прозападный кандидат Лай Чинде из руководящей Демократической прогрессивной партии (ДПП). В Китае прокомментировали – Пекин упомянул о "неизбежном воссоединении" с островом.

Об этом заявила спикер китайского Управления по вопросам Тайваня Чэнь Биньхуа, пишет пресс-служба МИД Китая.

"Принцип одного Китая является надежным якорем мира и стабильности в Тайванском проливе. Мы верим, что международное сообщество и в дальнейшем будет придерживаться принципа одного Китая, будет понимать и поддерживать справедливое дело китайского народа, который противодействует сепаратистской деятельности независимости Тайваня и стремится достичь национального воссоединения", – заявила чиновница.

Напомним, накануне на Тайване прошли президентские выборы. После обработки 95% бюллетеней лидирует Лай Чинте, нынешний вице-президент страны, набравший 40,3% голосов. Китай назвал гонку "выбором между войной и миром".

В эксклюзивном репортаже из Тайбэя – Аппетиты Китая: как Тайвань готовится к отражению возможного нападения уже в 2027 году.

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