Президентские выборы в Польше: одним из кандидатов стал историк, назвавший Галичіну "Малопольшей"

В партии "Право и справедливость" объяснили, что Навроцкого избрали прежде всего из-за его личных черт, а также из-за "ситуации, в которой сейчас находится Польша".

В Польше руководящая партия "Право и справедливость" выдвинула кандидатом в президенты на выборах 2025 года Кароля Навроцкого — главу Института национальной памяти страны, который недавно использовал унизительное название для украинской Галичины.

Об этом сообщают RMF и PAP.

Как объяснил лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, Навроцкого избрали в первую очередь из-за его личных черт, а также из-за "ситуации, в которой сейчас находится Польша".

Как утверждает Качиньский, сейчас в его стране продолжается "внутренняя, польско-польская война", поэтому государству нужен человек, заслуживающий доверия, независимо от политической формации.

В свою очередь сам Навроцкий во время выступления отметил необходимость защищать Польшу, ее ценности. Он также акцентировал внимание на том, чтобы "не допустить лишения наших символов и ограничения нашего суверенитета".

Кто такой Кароль Навроцкий?

Кароль Навроцкий – историк, доктор гуманитарных наук. С 2021 года руководит Институтом национальной памяти Польши. Он известен инициированием сноса памятников в честь советских солдат.

Навроцкий вызвал споры, когда назвал Галичину "Восточной Малопольшей" в контексте эксгумации жертв Волынской трагедии. Это заявление вызвало критику со стороны украинских историков, рассматривающих такие термины как попытку отрицать историческую и культурную идентичность региона.

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