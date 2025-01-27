Президентские выборы в Украине этой осенью: депутат поделился прогнозом

В регионах Украины некоторые политические партии и субъекты уже начали предвыборные процессы, расширяют ячейки и строят сети.

Верховная Рада приняла решение продлить военное положение в Украине до 9 мая. Однако в кулуарах парламента звучат предположения, что если удастся прекратить огонь, военное положение могут быть отменены, а президентские выборы провести уже этой осенью.

Об этом рассказал в интервью LB.ua председатель подкомитета по административно-территориальному устройству Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

"Я не готовлюсь. К выборам готовятся отдельные депутаты и некоторые политтехнологи. Мне кажется, что больше политтехнологи, чем депутаты. Хотя я постоянно слышу: следующей весной, следующей осенью, потом снова следующей весной или осенью, вот-вот точно будут выборы", – отметил Безгин.

По его словам, в регионах определенные политические партии и субъекты уже начали предвыборные процессы, расширяют ячейки и строят сети. В то же время условная "партия власти" пока не ведет активную подготовку к выборам.

"Войну завершим, законодательство подготовим – после этого будем говорить о каких-то избирательных процессах", – добавил он.

Отметим, что в украинских политических кругах активно обсуждают предстоящие выборы, в частности, уже стало заметно оживление среди нескольких партийных офисов и народных депутатов. Такие обсуждения возникают на фоне слухов о начале мирных переговоров и окончании войны в Украине.