Президентские выборы во Франции: во второй тур выходят Макрон и Ле Пен – данные экзитпола

Президентские выборы во Франции: во второй тур выходят Макрон и Ле Пен – данные экзитпола

Участие в голосовании приняли 65% избирателей.

В воскресенье, 10 апреля, во Франции прошел первый тур президентских выборов. Лидерами голосования стали действующий президент Эммануэль Макрон и представитель ультраправых Марин Ле Пен, которую обвиняли в контактах с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает France24, по данным экзитпола, на выборах в первом туре побеждает действующий президент Франции Эммануэль Макрон. у которого 28,1% голосов. Его конкуренткой во втором туре станет Марин Ле Пен, за которую проголосовали 23,3% избирателей.

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На пост президента Франции претендовали 12 кандидатов. По сообщению СМИ, в голосовании приняли участие 65% избирателей.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.

Напомним, главная соперница Макрона Марин Ле Пен откровенно поддержала аннексию Крыма в 2014 году и вторжение оккупантов на Донбасс.

Президент Эммануэль Макрон претендует на второй пятилетний срок, имея серьезный вызов со стороны ультраправых, представляемых Мари Ле Пен, пытаясь противостоять также общенациональной апатии избирателей.

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