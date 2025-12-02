- Дата публикации
Президентский борт Зеленского приземлился в Дублине: украинская делегация доложит президенту о переговорах с США
Президентский самолет Украины ночью прибыл в Дублин, где украинская делегация должна отчитаться Владимиру Зеленскому о ходе переговоров с Соединенными Штатами Америки.
Президентский самолет Airbus A319 UR-ABA государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise в 22:47 по ирландскому времени (00:47 по киевскому) совершил посадку в международном аэропорту Дублина (EIDW).
Об этом пишет " Интерфакс-Украина " со ссылкой на мониторинговый ресурс AirNav .
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что украинская делегация посетит Ирландию во вторник, 2 декабря, чтобы доложить ему результаты переговоров с США.
"Мы получаем полностью фидбек от нашей делегации - они приедут завтра в Ирландию и мне пошагово скажут, где мы, в их переговорах. И так же я понимаю, что и российская сторона получает также ответную реакцию от Соединенных Штатов", - заявил Зеленский во время пресс-конференции в Париже в понедельник.
Ранее Sky News со ссылкой на премьер-министра Ирландии Михала Мартина сообщал, что Зеленский совершит свой первый официальный визит в Ирландию 2 декабря.
Напомним, команда президента США разрабатывает план окончания войны , больше напоминающий масштабное коммерческое соглашение, чем дипломатический договор. Вместо дальнобойного оружия Киеву предлагают «экономические стимулы», а России совместный бизнес в Арктике и космосе. Об этом говорилось ранее в The Wall Street Journal.