Президентский рейтинг: поддержка Зеленского снизилась, однако он остается лидером

За год рейтинг симпатии и доверия к Зеленскому не изменился.

Действующий глава государства Владимир Зеленский остается лидером в президентском рейтинге, однако наблюдается тенденция к снижению его доверия среди украинцев.

Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного 3-11 декабря 2021 Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Если бы в Украине в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, то победил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. За него проголосовали бы 20,2% среди всех респондентов и 27,1% среди определившихся с выбором. Однако по сравнению с опросом в июне, поддержка действующего президента снизилась на 2,8% – с 23% до 20,2% всех опрошенных.

На втором месте – пятый президент и глава партии "Европейская солидарность" П. Порошенко с показателями 14,7% среди всех респондентов и 19,7% среди определившихся с выбором. В тройку лидеров также входит Ю.Тимошенко (соответственно, 8,4% и 11,3%). Дальше идут:

И. Смешко (5,8% и 7,7%),

(5,8% и 7,7%), Ю. Бойко (4,9% и 6,6%),

(4,9% и 6,6%), Е. Мураев (4,8% и 6,5%),

(4,8% и 6,5%), Д. Разумков (4,7% и 6,3%),

(4,7% и 6,3%), В. Гройсман (3,8% и 5,1%),

(3,8% и 5,1%), О. Ляшко (3,6% и 4,8%).

Согласно результатам соцопроса, по сравнению с декабрем 2020 рейтинг В. Зеленского, П. Порошенко, Ю. Тимошенко и И. Смешко существенно не изменился. В то же время наиболее существенная динамика отслеживается у Ю. Бойко (его рейтинг среди определившихся снизился с 13,7% в декабре 2020 года до 6,6% в декабре 2021 года). Положительную динамику также имеет О. Ляшко – с 2,9% до 4,8%.

Следует отметить, что согласно предварительным результатам опроса, который проводил Центр Разумков, Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков. За действующего президента не голосовали бы ни при каких обстоятельствах 31,9% респондентов.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Участие в опросе приняли 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (возраст 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, временно неконтролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

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