Президентский рейтинг: поддержка Зеленского уменьшилась, за ним – Порошенко и Бойко

Поддержка действующего президента уменьшилась на 2,5%, однако он по-прежнему в лидерах.

Если бы в Украине в ближайшее воскресенье состоялись президентские выборы, то победу одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса за октябрь, обнародованный Центр Разумкова.

За Зеленского отдали свой голос 17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Однако по сравнению с опросом в июле-августе поддержка действующего президента снизилась — с 19,5 до 17% среди всех опрошенных.

На втором месте – пятый президент и глава "Евросолидарности" Петр Порошенко (9% и 14% соответственно). Рейтинг Порошенко тоже снизился (с 12% в январе и 10% в июле-августе до 9%).

3. Юрий Бойко (7% и 12%);

4. Юлия Тимошенко (7% и 10%);

5. Дмитрий Разумков (6% и 9%);

6. Евгений Мураев (4% и 6%).

Рейтинг других потенциальных кандидатов не превышает 5%:

за Игоря Смешко — 3% и 5%,

за экс-премьера Владимира Гройсмана — 2% и 3,5%,

за Анатолия Гриценко — 2% и 3%,

за Олега Ляшко — 2% и 2%,

за Сергея Притула — 1,5% и 2%,

за Руслана Кошулинского — 1% и 2%,

за Виталия Кличко – 1% и 1%.

Отметим, что по сравнению с январем 2021 года снизился рейтинг Юрия Бойко (с 13% до 7% среди всех опрошенных). Это связывают с появлением в списке кандидатов Евгения Мураева, ориентирующегося на такой же пророссийский электорат, что и Бойко.

Кроме того, по сравнению с концом июля-началом августа вырос уровень поддержки Дмитрия Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных).

Ранее президентский рейтинг был опубликован Киевским международным институтом социологии (КМИС). Согласно его результатам, Владимир Зеленский продолжает лидировать, но наблюдается тенденция к снижению уровня его поддержки.

Напомним, что опрос Центра Разумоква зафиксировал падение рейтинга "Слуги народа".

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