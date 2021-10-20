Президентский рейтинг Зеленского снизился, но он остается лидером — опрос

Поддержка Дмитрий Разумкова заметно возросла.

Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, но наблюдается тенденция к снижению уровня его поддержки.

Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного 15-18 октября 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, на выборах президента в первом туре относительно наибольшую поддержку имеет Владимир Зеленский: действующий глава государства получил бы 19,1% среди всех респондентов и 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте – лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 12,1% среди всех респондентов и 15,6% среди тех, кто определился с выбором. На третьем месте – лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с показателями, соответственно, 9,4% и 12,2%.

Далее идут сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (7,3% и 9,4%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6% и 7,8%) и бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (5,5% и 7,1%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Стоит отметить, что в пресс-релизе КМИС сказано, что рейтинг Зеленского заметно ниже по сравнению с прошлым сентябрьским опросом, хотя в значительной степени это может быть обусловлено тем, что в сентябре в списке кандидатов не было Разумкова. Причины такой динамики могут быть разными, и это требует дополнительных специализированных исследований. Впрочем, можно предполагать определенное исчерпание потенциала решений СНБО (с точки зрения удержания поддержки), и в то же время негативное влияние отдельных политических событий ("Вагнергейт", Pandora Papers, отставка Д. Разумкова) вместе с экономическими вопросами (обсуждение коммунальных тарифов), говорится в пресс-релизе.

В то же время с мая выросла поддержка Разумкова. Поддержка Порошенко, Тимошенко, Бойко находится на примерно одинаковом уровне, а поддержка Смешко несколько снизилась.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения в течение 15-18 октября 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (старше 18 лет) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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