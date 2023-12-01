Президенты Литвы, Латвии и Польши отказались от "семейного фото" с Лукашенко

На саммите ООН по изменению климата COP28 в Дубае президенты Литвы Гитанас Науседа, Латвии Эдгар Ринкевичс и Польши Анджей Дуда бойкотировали общую фотографию с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом сообщает издание LRT.

Литовский президент Науседа заявил, что "это называется семейным фото", а "Лукашенко не входит в ту семью, к которой мы хотим принадлежать". Он называет цинизмом демонстрацию единства "с такими людьми, которые не уважают ни демократические законы, ни верховенство права".

"Было бы лицемерием стоять бок о бок с лидером страны, которая стала плацдармом для российской агрессии против Украины. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за происходящее в Украине — от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающая среда", — подчеркнул он.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Беларуси Александр Лукашенко во время группового фото на климатическом саммите ООН COP28.

Отметим, что страны Запада обвиняют Лукашенко в том, что он разрешил России использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма для нападения на Украину, разрешив Москве разместить в стране тактическое ядерное оружие.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что надеется на возобновление отношений со странами ЕС. В частности, речь идет о Польше и Литве.

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