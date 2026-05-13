Президенты Польши и Румынии остро отреагировали на заявления Путина о мире: ответившие

Президент Польши Кароль Навроцкий и президент Румынии Никушор Дан считают, что реальные действия Кремля и военная стратегия РФ противоречат декларациям о прекращении войны.

Об этом лидеры Польши и Румынии заявили во время совместной пресс-конференции в Бухаресте, передает Укринформ.

Позиция Польши: экономические факторы и недоверие к Кремлю

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что ситуация на фронте и состояние российской экономики могут вынуждать Москву искать передышку, однако это не свидетельствует об искренности намерений. По его словам, с начала года Россия потеряла больше территорий, чем сумела захватить, а в экономике РФ наблюдается спад.

«С этой точки зрения мы видим, что мир, как я понимаю, начинает быть также в интересах Российской Федерации», — отметил Навроцкий.

В то же время он подчеркнул, что европейские лидеры четко различают агрессора и жертву и стремятся только к справедливому урегулированию.

«Однако к словам Владимира Путина следует относиться с глубоким скептицизмом, и я думаю, что потенциальный мир в Украине находится в руках других переговорщиков», — подчеркнул польский президент.

Позиция Румынии: отсутствие признаков мира и гибридные угрозы

Президент Румынии Никушор Дан поддержал коллегу, отметив, что, несмотря на заявления Кремля, Россия продолжает активные боевые действия. Он акцентировал внимание на том, что военные планы РФ не предусматривают деэскалации.

Все российские военные стратегии не демонстрируют никакого стремления к миру на европейском континенте, и мы реагируем на это как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках НАТО или Евросоюза. Я могу еще добавить к этому гибридную войну, которую переживает каждый из нас. Мы видим, что это продолжается, и не наблюдаем признаков какого-либо стремления к миру», — заявил Дан.

Он также добавил, что позиции украинских сил на поле боя сейчас прочнее, чем в прошлом году. Отдельно Никушор Дан сообщил о развитии партнерства между Бухарестом и Киевом в области оборонных технологий. В частности, стороны продолжают совместную работу по производству беспилотников в рамках реализации программы безопасности SAFE.

Заявления Путина о «мире» — что известно

Напомним, Владимир Путин сделал неожиданное заявление о «завершении» войны в Украине после провального парада. Российский диктатор снова пофантазировал о ходе боевых действий.

Раньше мы писали, хотя Путин намекнул на завершение войны в Украине, однако ISW предостерегает от иллюзий. Российская верхушка не отказывается от стратегических целей по захвату Украины и продолжает выдвигать неприемлемые условия для переговоров.

К слову, в среду, 13 мая, Россия начала новую комбинированную воздушную атаку по Украине, которая может носить длительный характер.

