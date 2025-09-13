Президенты Португалии и Германии: "Всегда вместе с Украиной"

Президенты Португалии и Германии / © Фото из открытых источников

В Берлине прошла знаковая встреча президентов Германии и Португалии, во время которой прозвучали слова о непреклонной поддержке Украины в войне против российской агрессии. Событие произошло в рамках фестиваля Bürgerfest в садах дворца Бельвью – официальной резиденции президента Германии.

Об этом пишет Expresso

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил тесную дружбу между Германией и Португалией, подчеркнув, что крепкие личные отношения с коллегой Марсело Ребелу де Суза придают еще больший вес сотрудничеству двух государств. По его словам, такое взаимопонимание в международной политике скорее исключением, чем правилом.

В свою очередь президент Португалии заявил, что его страна всегда будет вместе с Германией отстаивать ключевые ценности — мир, демократию, свободу слова, достоинство и права человека. «Мы всегда будем из Украины. Всегда. Мы никогда не забудем Украину», — подчеркнул Ребелу де Суза, вызвав бурные аплодисменты присутствующих.

Португальский лидер также процитировал известного немецкого канцлера и лауреата Нобелевской премии мира Вилли Брандта: "Мир - не все, но без мира все ничто". Эти слова прозвучали особенно символически в контексте нынешней войны, меняющей политический и безопасный ландшафт Европы.

Кроме темы Украины президенты обсудили и двусторонние отношения между странами. Речь шла о сотрудничестве в рамках ЕС, НАТО и ООН, а также об экономических связях. Ребелу де Суза особо отметил значение немецких туристов для экономики Португалии и призвал посетить его страну, чтобы почувствовать ее разнообразие — от северных регионов до островов.

Напомним, что ранее в Германии выступили за то, чтобы НАТО сбивало дроны над Украиной.

Томас Ревекамп считает, что НАТО должна сбивать российские дроны, угрожающие странам Альянса, даже если они находятся над территорией Украины.