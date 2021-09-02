"Президенты вывели наши отношения на новый уровень": Кулеба прокомментировал переговоры Зеленского и Байдена

"Президенты вывели наши отношения на новый уровень": Кулеба прокомментировал переговоры Зеленского и Байдена

"Есть сильное совместное заявление", — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена продолжался два часа.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Вместо предусмотренной графиком часа разговор президентов Украины и США продолжалась 2:00. Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Имеем сильную совместное заявление и много работы для меня и @SecBlinken по ее выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства. https://t.co/0E24YSoms8 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021

"Президенты вывели наши отношения на новый уровень. Есть сильное совместное заявление и много работы для меня и госсекретаря Энтони Блинкена по его выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства", — отметил он.

Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

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