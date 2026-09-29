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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Презрение к науке и правде»: Макрон резко отреагировал на удар России по Академии наук Украины

Он подчеркнул, что ежедневные удары РФ по мирному населению Украины приобретают все более «варварский характер».

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил российские обстрелы здания Национальной академии наук Украины в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Макрона в соцсети Х.

«Режим Путина нанес удар по крупнейшему научно-исследовательскому учреждению Украины: Национальной академии наук Украины. Эти удары являются очередным свидетельством враждебного пренебрежения российским режимом к науке и правде… Мы разделяем боль пострадавших и их семей», — отметил президент Франции.

Макрон также заявил, что россияне усиливают «варварский характер» ежедневных ударов по мирному населению Украины.

Отдельно французский президент заверил, что Франция и Европа будут продолжать поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

Ранее сообщалось, что в Киеве 28 сентября в результате атаки вражеских ударных беспилотников возник пожар в Национальной академии наук Украины.

Мы ранее информировали, что бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Горбулин пострадал из-за удара России по зданию Национальной академии наук Украины в историческом центре Киева.

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