- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 1 мин
«Презрение к науке и правде»: Макрон резко отреагировал на удар России по Академии наук Украины
Он подчеркнул, что ежедневные удары РФ по мирному населению Украины приобретают все более «варварский характер».
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил российские обстрелы здания Национальной академии наук Украины в Киеве.
Об этом говорится в сообщении Макрона в соцсети Х.
«Режим Путина нанес удар по крупнейшему научно-исследовательскому учреждению Украины: Национальной академии наук Украины. Эти удары являются очередным свидетельством враждебного пренебрежения российским режимом к науке и правде… Мы разделяем боль пострадавших и их семей», — отметил президент Франции.
Макрон также заявил, что россияне усиливают «варварский характер» ежедневных ударов по мирному населению Украины.
Отдельно французский президент заверил, что Франция и Европа будут продолжать поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.
Ранее сообщалось, что в Киеве 28 сентября в результате атаки вражеских ударных беспилотников возник пожар в Национальной академии наук Украины.
Мы ранее информировали, что бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Горбулин пострадал из-за удара России по зданию Национальной академии наук Украины в историческом центре Киева.