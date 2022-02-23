"Презирает закон и мир в Европе": в Германии обещают санкции против Путина в случае эскалации

"Презирает закон и мир в Европе": в Германии обещают санкции против Путина в случае эскалации

Москве следует четко показать, какие последствия будут иметь ее действия.

Из-за российской агрессии на востоке Украины Запад готов ввести санкции против президента страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом заявила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок, сообщает Der Spiegel.

По словам главы МИД Германии, Москве следует четко показать, какие последствия будут иметь ее действия. Именно поэтому, подчеркнула Бербок, страны Евросоюза уже договорились о "целевом и жестком пакете санкций". Впрочем, этот пакет ограничений может дополнительно усилиться при необходимости.

"Для свободной, суверенной и демократической Украины мы готовы к экономическим последствиям для себя. Мы единственные на стороне Украины", — заявила она.

Бербок добавила: глава Кремля пытается вернуть вспять историю за счет Украины. По словам дипломата, делает это Путин "с абсолютным пренебрежением к законам и миру в Европе".

Как сообщалось, президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России. В частности, полностью заблокированы два банка. Введены санкции против суверенного долга России.

Утвердили ограничения и в ЕС. Евросоюз принял санкции против России, в которые попадают 351 депутат Госдумы России и 27 физических и юридических лиц.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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