При каких условиях может быть заключено мирное соглашение: ответ американского офицера

Коллинз считает, что соглашение может быть достигнуто только тогда, когда одна из сторон истощена до того уровня, что готова пойти на компромисс.

Любое урегулирование конфликта, "на которое можно заставить пойти обе стороны", будет чрезвычайно тяжелым. Украина, как суверенное государство, уже понесла большие потери и не готова терять территории.

Об этом рассказал доктор Лиам Коллинз — старший научный сотрудник New America, карьерный офицер спецназа, прослуживший в армии США 27 лет, в 2016-2018 годах работал исполнительным офицером старшего советника по вопросам обороны США в Украине в комментарии журналистке ТСН.ua Кристине Зеленюк.

"Украина — суверенное государство — которое уже столько пожертвовало, что не хочет навсегда терять территорию. Она так и не вернула Донбасс (или Крым) после 2014-2015 годов, поэтому знает, что любое соглашение, которое передает (России — Ред.) территорию по любой причине или на какой-то период времени, на самом деле является постоянным на практике. У России такая же проблема. Оно много потеряло в этой незаконной войне и не может уйти без какой-то "победы", и победой является украинская территория", — отметил Коллинз.

Он заявил, что соглашение может быть достигнуто только тогда, когда одна из сторон истощена до того уровня, что готова пойти на компромисс. Это может быть территориальные уступки со стороны Украины или уход России без новых территорий.

"Отказ США от помощи может ускорить вступление в нежелательную для украинцев сделку, если это ухудшит их боеспособность до такой степени, что они увидят, что больше не могут остановить российское продвижение. Однако это далеко не наверняка. Это может быть просто краткосрочная позиция администрации Трампа по получению более выгодных условий соглашения по правам на полезные ископаемые. Хотя это может выглядеть как политический шантаж, США оказали Украине значительную поддержку, и администрация Трампа считает, что это справедливый способ компенсировать США миллиарды долларов, которые они предоставили", — добавил офицер.

Не исключено, что такая позиция США — это попытка заставить европейские страны больше вкладываться в оборону и поддержку Украины, чего Трамп требовал еще во время своего первого президентства.

"Это также может быть хитрость Трампа, чтобы заставить европейские страны усилить свою поддержку. Во время первого срока Трампа он четко давал понять, что не считает, что европейские страны тратят достаточно на оборону и полагаются на США. Следовательно, это также может быть приемом Трампа, чтобы заставить европейцев увеличить поддержку Украины", — заявил Коллинз.

Напомним, американский офицер назвал истинную причину остановки помощи Украине.

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