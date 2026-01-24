При каких условиях Путин пойдет на реальное перемирие: в Раде ответили

Владимир Путин / © Associated Press

Несмотря на активизацию дипломатических процессов, Россия не демонстрирует реальную готовность к завершению боевых действий. Кремль же использует тактику затягивания времени, постоянно выдвигая новые условия и имитируя переговорный процесс.

Об этом в эфире «24 Канала» заявил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко.

По словам нардепа, пока нет никаких признаков того, что война может закончиться в ближайшее время. Путин рассматривает переговоры исключительно как инструмент манипуляции.

«Окончание войны точно нет, я не вижу. Все может быть, но я не вижу», — подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ предполагает, что Москва может соглашаться только на краткосрочные, точечные паузы. Это могут быть так называемые «энергетические перемирия» или режимы тишины сроком на один-два дня максимум неделю. Однако цель этих действий не мир, а создание картинки для международного сообщества.

Ловушка для Трампа

Костенко убежден, что главным адресатом этого представления является новоизбранный президент США Дональд Трамп. Кремль пытается убедить Вашингтон в своей якобы «договороспособности» во избежание усиления давления.

«Чтобы держать в фокусе внимания Трампа, чтобы тот думал, что он (Путин — ред.) как будто на что-то может согласиться», — объяснил эксперт.

Главная мотивация России в этой игре — экономическая и военная. Путин опасается, что в случае провала переговоров США могут предпринять радикальные шаги, парализующие российскую военную машину.

По словам Костенко, имитация диалога нужна Кремлю для того, чтобы Трамп не арестовал сразу весь российский теневой флот, чтобы не были наложены «стопроцентные» санкции.

Но чтобы Россия могла продолжать закупать компоненты и строить ракеты.

Таким образом, любые предложения Москвы о временном затишье являются лишь попыткой выиграть время для восстановления ресурсов и подготовки к новым этапам агрессии, подытожил секретарь оборонного комитета.

Напомним, украинский журналист и публицист Виталий Портников заявил, что переговоры в Абу-Даби являются скорее имитацией процесса, а не реальными мирными переговорами. По его словам, участие Украины и европейских союзников преследует цель не допустить обвинений со стороны администрации Дональда Трампа в нежелании Киева достичь мира и возможного сворачивания поддержки.

Портников подчеркнул, что фактически Украина ведет диалог с США, в то время как присутствие России сводится к демонстрации «миролюбия». Он также считает, что предпосылок для настоящих переговоров с РФ в ближайшие годы отсутствует, а ключевой стратегией остается истощение ресурсов России и сохранение международного давления.