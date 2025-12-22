При каких условиях Россия согласится на мир в Украине: экс-посол Британии объяснил

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Достижение какого-либо реального соглашения о прекращении войны между Россией и Украиной невозможно, пока Владимир Путин остается у власти и жив.

Об этом заявил сэр Лори Бристоу, занимавший должность британского посла в России с 2016 по 2020 год, в подкасте The Telegraph’s Battle Lines.

Отказ от иллюзий по обмену территорий

Дипломат подчеркнул, что стратегия уступок по территориям в обмен на стабильность является большой ошибкой. По его словам, цель российского диктатора выходит за рамки захвата отдельных областей Украины — он стремится восстановить имперское влияние в Европе.

Реклама

«Ключ к размышлению о том, как может закончиться война, — это, прежде всего, избавиться от иллюзий. Невозможно заключить соглашение с Россией, по которому вы обменяете часть украинской земли на другую часть украинской земли, и Путин как-то будет доволен и уйдет домой. Этого не произойдет», — убежден сэр Лори Бристоу.

Почему Путин не пойдет на компромисс?

По мнению бывшего посла, Путин пытается «отстоять права, которые он видит в великом государстве на сферу влияния, по сути, империю в Центральной и Восточной Европе». Это фундаментально противоречит интересам безопасности всего европейского континента. Бристоу уверен, что конфликт невозможно разрешить без радикального изменения самой России, что исключено при нынешнем режиме.

«Имею в виду, пока Путин жив. Чтобы конфликт был разрешен, Россия должна кардинально измениться, а этого не произойдет (ред. — пока Путин остается в должности)», — резюмировал дипломат.

Призыв к перевооружению Украины

Сэр Лори Бристоу призвал европейских лидеров принять реальность: сдержать Россию можно только силой. Даже если позиция США изменится, Европа и Великобритания не имеют другого выбора, кроме как продолжать военную поддержку Киева ради собственного выживания.

Реклама

Им придется продолжать вооружать Украину, чтобы сдержать Россию от дальнейших действий, не потому, что мы хотим, чтобы война продолжалась, а потому, что мы хотим, чтобы она прекратилась. Если американцы решат, что их интересы лежат в другом, наши интересы все равно остаются в европейской безопасности, и от этого никуда не деться. Это в основном касается безопасности Великобритании», — пояснил экс-посол.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что пока нет никаких сигналов из Кремля о готовности российского диктатора остановить боевые действия.

Также президент Румынии Никушор Дан считает, что окончание российско-украинской войны в ближайшей перспективе маловероятно несмотря на активные дипломатические инициативы Белого дома.

В то же время президент Финляндии Александер Стубб считает, что переговорщики близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной больше, чем когда-либо раньше.