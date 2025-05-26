Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп может появиться на одной из трехсторонних встреч с Владимиром Зеленским и Путиным только если он будет видеть в этом для себя политические выгоды.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGAnet.

«Трамп появится на такой встрече только если будет понимать для себя политические выгоды. Поставьте себя на место Трампа. Не на наше с вами место украинцев, а на место Трампа. А зачем ему вкладываться в прекращение огня? Которые, очевидно, будут временными. Зачем ему жертвовать теми рычагами, которые у него безусловно есть, но достаточно непростые для реализации, для давления на Путина на этом этапе. Достигнет он прекращение огня на время. Даст ли ему быть уверенным, что это стала история? Очевидно, нет. Получает ли он за это Нобелевскую премию за прекращение огня? Очевидно, нет. Получает ли он за это политическое признание? Также очевидно нет», — отметил он.

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По словам Климкина, Трамп нуждается в реальном прекращении войны. Ему нужно, чтобы все признали, что именно Трамп, только один он мог это сделать. И он это сделал. И именно с этой точки зрения и следует рассматривать его мотивацию и его действия.

«Поэтому я не исключаю, что Трамп может появиться на одной из таких встреч. Совершенно возможно. Появится он только, если он будет в этом видеть для себя политический драйв, политическую добавленную стоимость и политические выгоды. Иначе не появится. Вопрос нашей войны, как вы видите, не приоритетен внутреннему порядку данному (США — ред.)», — резюмировал он.

Напомним, бывшая советница президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Фиона Гилл заявила, что президент США Дональд Трамп стремится «урегулировать, нормализовать и перезагрузить» отношения между Вашингтоном и Москвой. Эта идея была заметна еще во время его первой каденции, когда тот стремился к личной встрече с Владимиром Путиным, чтобы согласовать ключевые вопросы — от ядерного разоружения до экономического сотрудничества.