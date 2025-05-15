При каких условиях участие в переговорах могут принять Трамп и Путин: эксперт ответил

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин / © ТСН.ua

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Переговоры в Турции могут переформатироваться и туда могут прибыть президент США Трамп и диктатор Путин.

Такое мнение выразил ноловый Центр анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает «Эспрессо».

«Я лично не исключаю, что, несмотря на то, что сейчас все же не анонсированы и опровергаются визиты Путина и Трампа. Но я обратим внимание, что и Трамп говорит, что он может посетить, но позже, не 15-го числа, а например 16-го, 17-го, вот уже после завершения, собственно, арабского турне Трампа. И в те периоды времени вполне может быть и Путин», — предположил эксперт.

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По его мнению, все будет зависеть от работы сегодняшних технических делегаций. Если будет результат, все может переформатироваться, и мы можем увидеть продолжение встреч в Стамбуле или в Анкаре.

«Обратите внимание, сейчас, даже если говорить о Сибиге, то у нас встреча, где состоялась из Рубио — в Анталии, где проходит неформальная встреча как раз министров иностранных дел НАТО. И в этой ситуации, я думаю, что так или иначе сейчас точно вопрос не закрыт. Но я, честно говоря, очень пессимистично на это смотрю, потому что шансы крайне минимальны достижения реальных результатов при встрече технических делегаций», — сказал он.

Чаленко отметил, что Украина официально не опубликовала состав своей делегации, потому она может его менять.

Также он не исключил, что в Турцию в конце концов прибудут глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам, экс-посол России в США Юрий Ушаков.

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«Мы видим последовательное развитие переговорного трека в Турции. То есть, если сегодня есть результат. Я думаю, что Лавров все-таки явится. Лавров и Ушаков, скорее всего, будут, но завтра. Как раз для этой пары Рубио-Уиткофф. И уже на основе этого вполне возможно и участие Трампа. После завершения уже арабского турне. Очевидно, что его прерывать не будет Трамп, но на обратном пути вполне может непосредственно посетить Турцию. Это более на сегодняшний день вероятный вариант», — подытожил эксперт.

Ранее мы писали, встретится ли Зеленский с российской делегацией в Турции.