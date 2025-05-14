При каких условиях возможно перемирие: дипломат назвал два условия

Владимир Огрызко / © УНИАН

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Для того чтобы Россия согласилась на прекращение войны или хотя бы временное перемирие, есть два пути.

Что это за пути, рассказал экс-министр иностранных дел, дипломат, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в интервью «Главреду».

По мнению дипломата, первое условие, чтобы принудить Россию к перемирию — нанести ей военные поражения на фронте.

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Второй — это побуждение России к прекращению войны путем введения против нее «ужасающих и катастрофических санкций». Других вариантов не было и нет, считает Огрызко.

«Сейчас Трамп снова пришел на помощь Путину. И те санкции, которые европейцы обещали ввести еще вчера, снова откладываются. Если они действительно откладываются до 15 мая, это еще ничего. Но это очередной сигнал о том, что Трамп продолжает помогать Путину любым способом. А сейчас, когда Путин Трампа в очередной раз послал, посмотрим, к чему это приведет», — рассуждает бывший глава МИД.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил, зачем Путину переговоры в Турции.