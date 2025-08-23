- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 719
- Время на прочтение
- 2 мин
При каком условии Зеленский будет обсуждать "территориальные вопросы": в МИД ответили
Зеленский готов обсудить территориальные вопросы на встрече с Путиным, говорит замглавы МИДа Сергей Кислица.
Вопрос украинских территорий можно обсудить только на встрече президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью NBC News.
«Когда мы говорили о территориальных вопросах, президент Зеленский четко дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным. Начало обсуждения территориальных вопросов — линия боевого столкновения, которая сейчас существует», — сказал Кислица.
Он заверил, что президент Зеленский в вопросе территорий «руководствуется действующим законодательством Украины и общественным мнением».
Когда состоится встреча Путина и Зеленского
Кислица прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что встреча Путина и Зеленского сейчас не намечена.
«К сожалению, не так быстро, как бы нам хотелось. Но я считаю, что встреча в Белом доме (18 августа — Ред.) была чрезвычайно важным событием последних месяцев. Это было важное достижение в мирном процессе, в котором президент Трамп сыграл решающую роль», — отметил он.
Комментируя сроки встречи президента Украины с Путиным, Кислица отметил важность подготовки проекта гарантий безопасности.
«Первый проект может быть где-то в начале следующей недели. Потом нужно решить, как мы будем работать с этими проектами с политической стороны», — отметил Кислица.
Ранее источники Sky News сообщили о сроках и месте проведения встречи Путина и Зеленского.
Ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Трампом предложил встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Однако украинский лидер отказался ехать в Россию.
Тем временем в Белом доме сообщили, что подготовка ко встрече Путина и Зеленского продолжается.