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При покушении на премьера Гаити погиб человек, есть пострадавшие

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При покушении на премьера Гаити погиб человек, есть пострадавшие

Associated Press

Нападение на премьера произошло после праздничной службы к 218-летию независимости Гаити от Франции.

На Гаити в воскресенье, 2 января, во время неудачного покушения на премьер-министра страны Ариэля Анри погиб человек, а еще несколько лиц пострадали.

Об этом сообщает VTV.

Отмечается, что инцидент произошел во время церемонии празднования 218-летия национальной независимости, когда после службы в соборе Сен-Шарль-Бороме в городе Гонаив, в которой принял участие глава гаитянского правительства, началась стрельба.

По предварительным данным, сам Анри во время нападения не пострадал. Как пишет издание, указанный район усиленно охранялся полицией, поскольку действующая в регионе вооруженная группировка ранее предупреждала лидера страны не появляться в Гонаиве.

После атаки все мероприятия, приуроченные к празднованию независимости Гаити от Франции, провозглашенной 1 января 1804 года, отменили.

Заметим, что Гаити переживает политический и социальный кризис, обострившийся с 7 июля после убийства президента Жовенеля Моиза группой наемников.

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