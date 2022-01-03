При покушении на премьера Гаити погиб человек, есть пострадавшие

Нападение на премьера произошло после праздничной службы к 218-летию независимости Гаити от Франции.
На Гаити в воскресенье, 2 января, во время неудачного покушения на премьер-министра страны Ариэля Анри погиб человек, а еще несколько лиц пострадали.
Об этом сообщает VTV.
Отмечается, что инцидент произошел во время церемонии празднования 218-летия национальной независимости, когда после службы в соборе Сен-Шарль-Бороме в городе Гонаив, в которой принял участие глава гаитянского правительства, началась стрельба.
По предварительным данным, сам Анри во время нападения не пострадал. Как пишет издание, указанный район усиленно охранялся полицией, поскольку действующая в регионе вооруженная группировка ранее предупреждала лидера страны не появляться в Гонаиве.
После атаки все мероприятия, приуроченные к празднованию независимости Гаити от Франции, провозглашенной 1 января 1804 года, отменили.
Заметим, что Гаити переживает политический и социальный кризис, обострившийся с 7 июля после убийства президента Жовенеля Моиза группой наемников.
Devlet başkanları öldürülen Haiti'de Başbakana suikast girişimi— İLKHA (@ilkeHaberAjansi) January 2, 2022
ʻHaiti Başbakanı Ariel Henry, suikast girişiminden sağ olarak kurtulurken çıkan çatışmada bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. https://t.co/ila4GUu7Cv pic.twitter.com/1WE8iZvC05
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- Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Приблизительно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны.
- Министр по делам голосования и межпартийным отношениям Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза участвовало не менее 26 человек.
- Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.
- В конце июля в столице страны Порт-о-Пренс прошла церемония инаугурации нового правительства Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри.