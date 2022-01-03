При покушении на премьера Гаити погиб человек, есть пострадавшие

При покушении на премьера Гаити погиб человек, есть пострадавшие

Нападение на премьера произошло после праздничной службы к 218-летию независимости Гаити от Франции.

На Гаити в воскресенье, 2 января, во время неудачного покушения на премьер-министра страны Ариэля Анри погиб человек, а еще несколько лиц пострадали.

Об этом сообщает VTV.

Отмечается, что инцидент произошел во время церемонии празднования 218-летия национальной независимости, когда после службы в соборе Сен-Шарль-Бороме в городе Гонаив, в которой принял участие глава гаитянского правительства, началась стрельба.

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По предварительным данным, сам Анри во время нападения не пострадал. Как пишет издание, указанный район усиленно охранялся полицией, поскольку действующая в регионе вооруженная группировка ранее предупреждала лидера страны не появляться в Гонаиве.

После атаки все мероприятия, приуроченные к празднованию независимости Гаити от Франции, провозглашенной 1 января 1804 года, отменили.

Заметим, что Гаити переживает политический и социальный кризис, обострившийся с 7 июля после убийства президента Жовенеля Моиза группой наемников.

Devlet başkanları öldürülen Haiti'de Başbakana suikast girişimi



ʻHaiti Başbakanı Ariel Henry, suikast girişiminden sağ olarak kurtulurken çıkan çatışmada bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. https://t.co/ila4GUu7Cv pic.twitter.com/1WE8iZvC05 — İLKHA (@ilkeHaberAjansi) January 2, 2022

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Президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля. Приблизительно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны.

в ночь на 7 июля. Приблизительно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны. Министр по делам голосования и межпартийным отношениям Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза участвовало не менее 26 человек.

Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.

В конце июля в столице страны Порт-о-Пренс прошла церемония инаугурации нового правительства Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри.