© Associated Press

Реклама

Важная черта нынешнего начальника ГУР МО Украины в том, что он не "паркетный", а часто появляется в горячих точках вместе со своими солдатами. Генерал Буданов обладает безусловным авторитетом среди бойцов и сотрудников. И такой его стиль управления доказал свою эффективность”, - подчеркнул Павленко.



По его словам, "когти гуровской совы" - повсюду. И хоть не все эти плоскости противостояния с агрессором видны, но уже четвертый год мы видим воплощение плана "тысячи тактических порезов" россии со стороны украинской военной разведки. Совокупно они дают результат и действительно ослабляют москву.



"Операции в тылу врага, направленные на подрыв логистики и уничтожение военных преступников. Кибероперации и успешные атаки на объекты военно-промышленного комплекса врага. Отдельного внимания заслуживает кампания уничтожения и поражения кораблей черноморского флота России (15 судов!) мастерство их инженеров и операторов вывели ГУР в ранг самых технологичных спецслужб мира”, - подчеркнул экс-заместитель Буданова.



Он добавил, что ГУР также умеет удачно проводить ИПСО – сложные, многовекторные. Разведка способна бить в московские сакральные места, даже в сам кремль, разоблачая миру русские блеф-карты, которые они называют красными линиями.



"Воины ГУР, наконец, первыми среди структур Сил безопасности и обороны Украины перенесли войну на территорию агрессора. Признание среди украинского общества и мира - дело высокой ответственности, ведь установленная генералом Будановым и его бойцами планка требует работать еще настойчивее, достигать более высоких результатов ради защиты национальной безопасности и интересов Украины"



По его убеждению, хотя попытки усмирить Россию и заключить с ней перемирие продолжаются, но даже если допустить их завершение миром, для ГУР противостояние никак не завершится.



"Ослабление военных, экономических и дипломатических возможностей россии будет оставаться приоритетной задачей для спецслужбы на долгие десятилетия, а может и дольше. Извечная угроза со стороны россии будет оставаться, пока она не изменится - лживая москва потеряла человеческий облик. Украинцы очень долго сочтут ее". бывала детей. Похищала детей. Совершила военных преступлений для длительного, но необходимого трибунала.