Дональд Трамп будет вынужден восстановить помощь Украине, вероятно даже в большем объеме.

Несмотря на обещания избранного президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине, именно при его пребывании в Белом доме она может только усилиться.

Такое мнение высказал в колонке издания The Economist бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, даже если Трамп остановит американскую военную помощь Украине, чтобы принудить Киев к уступкам России, это не приведет к прекращению огня, поскольку у Украины все еще будут определенные запасы оружия, ранее полученные от США, и помощь от Европы.

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Кроме того, избранному президенту США будет сложно убедить Путина остановить агрессию, поскольку его очевидная цель — покорение всей Украины, а не временный компромисс.

"Аналитики, похоже, строят свои модели мира [в Украине] на предположении, что Путин является человеком, который принимает рациональные решения. Они пропускают то, что он ведет войну своей жизни и что его амбиции выходят за пределы простой территории", — подчеркнул он. Кулеба.

Экс-министр иностранных дел отметил, что президенту Зеленскому тоже сложно будет согласиться на мирное соглашение, которое будет предусматривать потерю территорий, поскольку часть украинского общества будет сопротивляться этому.

“Внутренние волнения угрожают внутренним распадом страны. Это дало бы Путину победу, которую он давно желал, рисуя Украину как неудачливое государство, но ответственность за это ляжет прямо на Трампа. Он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном", – подчеркнул Кулеба.

Чтобы не выглядеть слабым, Дональд Трамп, по мнению украинского дипломата, будет вынужден восстановить помощь Украине, вероятно даже в большем объеме, чем до сих пор.

"Итак, желающие деэскалации под руководством новоизбранного президента могут быть ошеломлены, увидев полную противоположность в ближайшие месяцы", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в некоторых европейских странах и даже в Киеве считают, что победа Дональда Трампа на выборах президента США может стать лучшим вариантом для Украины, чем приход в Белый дом демократки Камалы Гаррис.

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